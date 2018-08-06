Чиновники тульского министерства образования проведут тематический приём граждан

Мероприятие состоится в рамках видеоконференции и будет посвящено началу нового учебного года.

В среду, 15 августа, в 10.00 начнется тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами министерства образования Тульской области.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко расскажет о комплектовании первых классов школ с учетом закрепленной территории.

Заместитель министра – директор департамента образования Алевтина Шевелева рассмотрит вопросы, связанные с предоставлением мест, постановкой на учет и зачислением детей в образовательные организации, а также вопросы реализация прав на обучение детей-инвалидов.

Директор департамента финансирования, бухгалтерского учёта, отчётности и контроля Елена Кипровская расскажет о системе оплаты труда в образовательных организациях, реализации профильных майских указов Президента и мерах соцподдержки.

Начальник отдела надзора в области образования и лицензирования образовательной деятельности Елена Горшкова ответит на вопросы, связанные с лицензированием и государственной аккредитацией образовательной деятельности, а также с подтверждением документов об образовании.

Начальник отдела профессионального образования Людмила Нугаева рассмотрит обращения, связанные с приемной кампанией в учреждениях среднего профессионального образования.

Главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования Елена Прокофьева проконсультирует по вопросам приема в средние общеобразовательные учреждения, обеспечения учебниками.

Главный специалист-эксперт отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования Анна Мамедова расскажет о дополнительном образовании детей.

Предварительная запись на прием проводится по телефону: 30-62-75.

В день тематического приема граждане приходят в приемные муниципальных администраций по месту жительства, где для них будет организована видеосвязь с должностными лицами министерства образования. При себе необходимо иметь паспорт.