Газоснабжение в населенных пунктах Тульской области полностью восстановлено

5 августа 2018 года в 17.00 в оперативно-дежурную смену «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступила информация о частичном нарушении газоснабжения в четырех населенных пунктах Заокского района.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, по состоянию на 23.55 газоснабжение полностью восстановлено.

В районе происшествия работали аварийно-восстановительная бригада «Газпром газораспределение Тула», оперативные группы ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» и Заокского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 5 единиц техники.