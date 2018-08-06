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Газоснабжение в населенных пунктах Тульской области полностью восстановлено

Газоснабжение в населенных пунктах Тульской области полностью восстановлено

Напомним, в зону отключения попало 4 населенных пункта, 270 домов с общей численностью населения более 250 человек.

5 августа 2018 года в 17.00 в оперативно-дежурную смену «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступила информация о частичном нарушении газоснабжения в четырех населенных пунктах Заокского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, по состоянию на 23.55 газоснабжение полностью восстановлено.

В районе происшествия работали аварийно-восстановительная бригада «Газпром газораспределение Тула», оперативные группы ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» и Заокского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 5 единиц техники.

 

сегодня, в 08:52 +1
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Место
Заокский район

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