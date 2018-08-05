новости
новости
Регистрация
Четыре населенных пункта Тульской области остались без газа

Четыре населенных пункта Тульской области остались без газа

На месте работает аварийно-восстановительная бригада «Газпром газораспределение Тула».

В 17:00 в оперативно-дежурную смену «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступила информация о частичном нарушении газоснабжения в Заокском районе.
 
В зону отключения попало 4 населенных пункта, а это 332 дома различной этажности с общей численностью жителей более 250 человек.
 
 
На месте работает аварийно-восстановительная бригада «Газпром газораспределение Тула». Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в районе происшествия работает оперативная группа Заокского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.
 
 
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:13 +1
Другие статьи по темам
Событие
Отключение газаавария
Место
Заокский районТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за ЧП на химическом предприятии в Тульской области пострадали четыре человека
Из-за ЧП на химическом предприятии в Тульской области пострадали четыре человека
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.