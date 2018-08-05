Четыре населенных пункта Тульской области остались без газа

В 17:00 в оперативно-дежурную смену «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступила информация о частичном нарушении газоснабжения в Заокском районе.

В зону отключения попало 4 населенных пункта, а это 332 дома различной этажности с общей численностью жителей более 250 человек.

На месте работает аварийно-восстановительная бригада «Газпром газораспределение Тула». Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в районе происшествия работает оперативная группа Заокского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.