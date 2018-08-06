В Венёве осудят пьяного водителя, из-за которого погибла пассажирка

29-летний водитель Kia Spectra не справился с управлением и врезался в автопоезд.

Прокурор Веневского района утвердил заключение по обвинению 29-летнего местного жителя в пьяном ДТП, повлекшем смерть человека. Как уточнили в пресс-службе ведомства, молодой человек ранее был лишён водительского удостоверения за езду в нетрезвом состоянии – рецидив добавил ему ещё одну уголовную статью.

В ходе следствия установлено, что 16 февраля обвиняемый, ранее лишенный водительского удостоверения за пьяное вождение, сил за руль Kia Spectra и выехал на трассу «Дон», где не справился с управлением и врезался в автопоезд – грузовик MAN с полуприцепом.

Пассажирка легковушки получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте ДТП. Уголовное дело направлено в Веневский районный суд для рассмотрения по существу.