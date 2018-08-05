На Косой Горе и на ул. Руднева в Туле из-за аварий нет холодной воды
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Авария, оставившая Косую Гору без холодной воды, произошла сегодня утром. Аварийно-восстановительные работы ведутся на ул. Прогресса, 17.
С 11 часов и до окончания работ будет ограничена ее подача на улице Прогресса и на Косой горе.
Также ограничена подача холодной воды на ул Н.Руднева, дома №9, 12, 13, а также весь частный сектор Н.Руднева от Циолковского до Агеева. Аварийно восстановительные работы ведутся на ул. Обручева, д. 1/6.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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