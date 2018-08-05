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На Косой Горе и на ул. Руднева в Туле из-за аварий нет холодной воды

На Косой Горе и на ул. Руднева в Туле из-за аварий нет холодной воды

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Авария, оставившая Косую Гору без холодной воды, произошла сегодня утром. Аварийно-восстановительные работы ведутся на ул. Прогресса, 17.

С 11 часов и до окончания работ будет ограничена ее подача на улице Прогресса и на Косой горе.

Также ограничена подача холодной воды на ул Н.Руднева, дома №9, 12, 13, а также весь частный сектор Н.Руднева от Циолковского до Агеева. Аварийно восстановительные работы ведутся на ул. Обручева, д. 1/6.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

 

 

сегодня, в 16:30 +1
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