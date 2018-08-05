новости
новости
Регистрация
Из-за нежелания платить штраф туляк лишился права распоряжаться авто

Из-за нежелания платить штраф туляк лишился права распоряжаться авто

Вопрос был в уплате 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Мужчина, находясь за рулем, был остановлен сотрудником ГИБДД и отказался проходить медицинское освидетельствование на предмет определения состояния алкогольного опьянения. Таким образом, гражданин П. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, сообщает пресс-служба УФСПП по Тульской области.

За это мужчина был оштрафован на 30 тыс. рублей, однако в установленный законом срок нарушитель не оплатил его. В связи с этим отдел судебных приставов Зареченского района  Тулы возбудил исполнительное производство.

Было вынесено постановление о запрете регистрационных действий с принадлежащим ему Citroen C4. Данная мера сохраняет право пользования, но лишает владельца возможности распоряжаться данным имуществом.

Это позволило заставить мужчину оплатить штраф.

сегодня, в 15:16 +4
Другие статьи по темам
Событие
оплата штрафов
Место
Тула
Прочее
УФССП России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Косой Горе и на ул. Руднева в Туле из-за аварий нет холодной воды
На Косой Горе и на ул. Руднева в Туле из-за аварий нет холодной воды
За попытку прописать нелегала в Туле пенсионер отправится на обязательные работы
За попытку прописать нелегала в Туле пенсионер отправится на обязательные работы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.