Из-за нежелания платить штраф туляк лишился права распоряжаться авто

Вопрос был в уплате 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Мужчина, находясь за рулем, был остановлен сотрудником ГИБДД и отказался проходить медицинское освидетельствование на предмет определения состояния алкогольного опьянения. Таким образом, гражданин П. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, сообщает пресс-служба УФСПП по Тульской области.

За это мужчина был оштрафован на 30 тыс. рублей, однако в установленный законом срок нарушитель не оплатил его. В связи с этим отдел судебных приставов Зареченского района Тулы возбудил исполнительное производство.

Было вынесено постановление о запрете регистрационных действий с принадлежащим ему Citroen C4. Данная мера сохраняет право пользования, но лишает владельца возможности распоряжаться данным имуществом.

Это позволило заставить мужчину оплатить штраф.