Этап чемпионата России по автозвуку Russian Bass Restart в Туле. Фотоотчет

Фото и видео Дмитрия Колоскова.

Сегодня в центре Тулы на площади Ленина собрались любители громкой музыки в авто со всей России. Десятки машин, оснащенных передовыми звуковыми системами, можно было увидеть на проходившем в нашем городе этапе чемпионата по автозвуку Russian Bass Restart (RBR).

Мероприятие стало частью программы проекта «Нескучный город».

Помимо качественного звука в шоу громких автомобилей, гостей ждали конкурсы, призы и подарки. Одним из них стало состязание по по метанию акустики и сабвуферов.

На основном же состязании чемпионата оценивалась эстетичность инсталляций, безопасность силовой проводки, надёжное крепление компонентов аудио системы, и, конечно, качество звука.