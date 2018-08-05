новости
новости
Регистрация
Этап чемпионата России по автозвуку Russian Bass Restart в Туле. Фотоотчет
Фото и видео Дмитрия Колоскова.

Этап чемпионата России по автозвуку Russian Bass Restart в Туле. Фотоотчет

Оценивалась эстетичность инсталляций, безопасность силовой проводки, надёжное крепление компонентов аудио системы, и, конечно, качество звука.

Сегодня в центре Тулы на площади Ленина собрались любители громкой музыки в авто со всей России. Десятки машин, оснащенных передовыми звуковыми системами, можно было увидеть на проходившем в нашем городе этапе чемпионата по автозвуку Russian Bass Restart (RBR).

Мероприятие стало частью программы проекта «Нескучный город».

Помимо качественного звука в шоу громких автомобилей, гостей ждали конкурсы, призы и подарки. Одним из них стало состязание по по метанию акустики и сабвуферов. 

На основном же состязании чемпионата оценивалась эстетичность инсталляций, безопасность силовой проводки, надёжное крепление компонентов аудио системы, и, конечно, качество звука.

 

Галерея
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 1
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 2
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 3
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 4
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 5
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 6
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 7
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 8
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 9
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 10
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 11
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 12
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 13
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 14
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 15
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 16
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 17
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 18
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 19
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 20
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 21
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 22
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 23
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 24
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 25
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 26
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 27
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 28
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 29
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 30
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 31
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 32
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 33
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 34
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 35
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 36
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 37
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 38
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 39
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 40
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 41
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 42
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 43
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 44
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 45
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 46
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 47
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 48
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 49
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 50
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 51
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 52
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 53
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 54
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 55
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 56
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 57
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 58
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 59
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 60
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 61
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 62
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 63
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 64
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 65
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 66
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 67
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 68
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 69
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 70
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 71
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 72
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 73
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 74
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 75
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 76
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 77
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 78
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 79
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 80
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 81
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 82
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 83
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 84
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 85
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 86
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 87
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 88
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 89
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 90
Чемпионат России по автозвуку в Туле, Фото: 91
показать все фотографии
сегодня, в 17:37 0
Другие статьи по темам
Событие
Чемпионат России по автозвуку
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы
Всероссийская выставка собак в Туле: серьезные сенбернары, изящные пудели и милые шпицы
На Косой Горе и на ул. Руднева в Туле из-за аварий нет холодной воды
На Косой Горе и на ул. Руднева в Туле из-за аварий нет холодной воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.