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За попытку прописать нелегала в Туле пенсионер отправится на обязательные работы

За попытку прописать нелегала в Туле пенсионер отправится на обязательные работы

Пенсионер был осужден мировым судом 26 июня, но штраф не выплатил.

Помощник прокурора Советского района г. Тулы принял участие в рассмотрении судом представления судебного пристава-исполнителя о замене штрафа другим видом наказания 60-летнему осужденному Юрию С.
 
Пенсионер был осужден мировым судом 26 июня 2018 года за покушение на фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. За это он оштрафован на 100 000 рублей.
 
Однако исполнительный документ о взыскании указанного штрафа до настоящего времени не исполнен. Правом на предоставление рассрочки уплаты уголовного штрафа С. не воспользовался.
 
Сотрудник прокуратуры поддержал доводы, указанные в представлении.
 
Постановлением мирового судьи представление судебного пристава-удовлетворено, Юрию С. наказание в виде 200 часов обязательных работ.
сегодня, в 14:17 0
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