Тульская велогонщица завоевала золото в командном спринте на чемпионате Европы

В Глазго проходит чемпионат Европы по велоспорту. В командном спринте среди женщин подтвердили свой высокий статус фаворитов тулячка Анастасия Войнова и Дарья Шмелева. Спортсменки опередили представительниц Украины Любовь Басову и Алену Старикову. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России.

Наши тульские спортсмены также выступили в скретче. Максим Пискунов занял 11-е место, Диана Климова стала 10-й.

В командной гонке преследования тулячка Евгения Аугустинас в составе женской сборной России заняла седьмое место.