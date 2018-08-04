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В тульском ТЦ «РИО» охранник ранил ножом двух человек

В тульском ТЦ «РИО» охранник ранил ножом двух человек

По данному факту проводится проверка.

Вечером 3 августа в Туле в ТЦ «РИО» в комнате отдыха охранник ранил ножом двух сослуживцев. 56-летний мужчина получил колотую рану надплечья, а 53-летний — проникающее ранение грудной клетки.

На место происшествия оперативно приехали полицейские. Нападавшего задержали. Им оказался 29-летний туляк, ранее не судимый. Сначала его отправили на медосвидетельствование, затем доставили в районный отдел полиции.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Жизни пострадавших в данный момент ничего не угрожает.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:52 +4
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