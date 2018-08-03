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Руководство завода в Киреевске выплатило сотрудникам 16 млн рублей
Фото amic.ru.

Руководство завода в Киреевске выплатило сотрудникам 16 млн рублей

Правда, после того, как в дело вмешался Следственный комитет.

С 1 января по 15 апреля 2018 года работники АО «Киреевский завод легких металлоконструкций» не получали зарплату. Общая сумма задолженности составила 16 млн рублей.

Следователи СУ СК РФ по Тульской области возбудили уголовное дело в отношении руководства завода по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

В результате проведенных следственных действий руководство предприятия выплатило работникам задолженность по заработной плате в полном объеме.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:00 +2
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КиреевскТульская область

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