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Какие улицы Тулы перекроют вечером 3 августа

Какие улицы Тулы перекроют вечером 3 августа

Советуем заранее выбрать пути объезда и разработать альтернативные маршруты.

В пятницу, 3 августа, в 23.00 начнется двухнедельный капремонт дороги по ул. Ложевой (чётная сторона) от ул. Калинина до Восточного обвода. Движение транспорта на этом участке будет осуществляться по нечётной стороне ул. Ложевой, по одной полосе в обоих направлениях.

На работе общественного транспорта это никак не отразится, а по трамвайным маршрутам № 9, 10, 13 будут запущены дополнительные вагоны. Администрация города приносит извинения за временные неудобства и рекомендует заранее выбирать пути объезда.

Кроме того, сегодня в 21.00 перекроют движение через железнодорожный переезд в районе улиц Доктора Гумилевской и Столетова в Криволучье. Переезд откроют в шесть часов утра 4 августа. На время проведения работ автобусы будут ходить по изменённой схеме. Подробнее читайте здесь.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 +2
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