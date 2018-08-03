В Туле задержана группа наркодилеров-закладчиков

Фото: пресс-центр УМВД России по Тульской области.

По сообщению пресс-центра УМВД России по Тульской области, сотрудниками УКОН пресечена деятельность преступной группы из трех человек. Мужчины занимались сбытом наркотиков методом тайников-закладок.

22-летний организатор группы и еще два участника были задержаны в Пролетарском округе Тулы. У организатора в машине, на заднем сидении, были обнаружены 10 полимерных пакетов. Согласно заключению эксперта-криминалиста, в трех произвольно выбранных находились: амфетамин— 20,9 гр, мефедрон — 6,1 гр и каннабис — 9 гр.

Также из квартиры были изъяты электронные весы, упаковочный материал и еще больше наркотиков: амфетамин — 2 кг 298 гр, мефедрон — 920 гр, кокаин — около 50 гр, марихуана — 0,15 гр, МДМА — около 300 гр, гашиш — около 600 гр.

В настоящее время возбуждены и расследуются уголовные дела, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.