Главный следователь региона Александр Стариков проведёт приём граждан в Узловой
Обращения жителей будут приняты 9 августа, в здании территориального следственного отдела.
В четверг, 9 августа, руководитель СУ СК России по Тульской области генерал-майор юстиции Александр Стариков проведет приём граждан в узловском следственном отделе.
Прием будет проходить с 11 до 13 часов по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 6-А. Запись проводится по телефонам 8(4872)304-906, 8(4872)304-943 и 8(48731)5-35-15.
Другие статьи по темам
Люди
Место