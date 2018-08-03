Главный следователь региона Александр Стариков проведёт приём граждан в Узловой

Обращения жителей будут приняты 9 августа, в здании территориального следственного отдела.

В четверг, 9 августа, руководитель СУ СК России по Тульской области генерал-майор юстиции Александр Стариков проведет приём граждан в узловском следственном отделе.

Прием будет проходить с 11 до 13 часов по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 6-А. Запись проводится по телефонам 8(4872)304-906, 8(4872)304-943 и 8(48731)5-35-15.