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Главный следователь региона Александр Стариков проведёт приём граждан в Узловой

Главный следователь региона Александр Стариков проведёт приём граждан в Узловой

Обращения жителей будут приняты 9 августа, в здании территориального следственного отдела.

В четверг, 9 августа, руководитель СУ СК России по Тульской области генерал-майор юстиции Александр Стариков проведет приём граждан в узловском следственном отделе.

Прием будет проходить с 11 до 13 часов по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 6-А. Запись проводится по телефонам 8(4872)304-906, 8(4872)304-943 и 8(48731)5-35-15.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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Александр Стариков
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Тульская областьУзловая

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