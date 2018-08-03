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«Бесправный» житель Богородицкого района пытался откупиться от инспекторов ДПС

«Бесправный» житель Богородицкого района пытался откупиться от инспекторов ДПС

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Щекинским районным судом вынесен обвинительный приговор по делу о покушении на дачу взятки инспектору ДПС. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, 25 апреля инспекторы ГИБДД остановили «ВАЗ» под управлением 47-летнего жителя Богородицкого района. При проверке документов выяснилось, что у мужчины нет водительского удостоверения. Чтобы избежать наказания, водитель попытался передать полицейскому тысячу рублей, но тот отказался и пригласил мужчину сесть в патрульный автомобиль для составления протокола.

В машине взяткодатель попытался повторно подкупить полицейского, положив купюру между сидениями. Преступные действия водителя были пресечены полицейскими. Приговором суда водителю назначено наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:51 +1
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