Волейбольная «Тулица» подписала двух кубинок
Новички команды – Алёна Рохас Орта и Лианма Флорес.
Сезон 2018-19 внес свои коррективы в регламент соревнований — в Высшей лиге «А» и в Суперлиге в турнирную таблицу добавились по две команды.
Новшества создали трансферные трудности с игроками, которых стало не хватать в связи с расширением турнирной таблицы. Поэтому процесс комплектования волейбольной «Тулицы» несколько затянулся.
Сейчас формирование нового состава команды на сезон 2018-19 закончилось.
Как сообщается на официальной странице «Тулицы» ВКонтакте, среди новичков клуба — две волейболистки, которые прибыли с Кубы. Это нападающие Алёна Рохас Орта и Лианма Флорес.