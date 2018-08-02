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Волейбольная «Тулица» подписала двух кубинок

Волейбольная «Тулица» подписала двух кубинок

Новички команды – Алёна Рохас Орта и Лианма Флорес.

Сезон 2018-19 внес свои коррективы в регламент соревнований — в Высшей лиге «А» и в Суперлиге в турнирную таблицу добавились по две команды.

Новшества создали трансферные трудности с игроками, которых стало не хватать в связи с расширением турнирной таблицы. Поэтому процесс комплектования волейбольной «Тулицы» несколько затянулся.

Сейчас формирование нового состава команды на сезон 2018-19 закончилось.

Как сообщается на официальной странице «Тулицы» ВКонтакте, среди новичков клуба — две волейболистки, которые прибыли с Кубы. Это нападающие Алёна Рохас Орта и Лианма Флорес.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:11 +4
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