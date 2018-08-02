В Дубне пройдет фестиваль имени Владимира Макарова

Фото пресс-службы министерства культуры Тульской области.

5 августа с 9.00 до 17.00 в поселке Дубна пройдет ХХI межрегиональный фестиваль «Ретрошлягер имени В. П. Макарова».

В этом году на фестиваль съедутся более 50 лучших вокалистов из 12 муниципальных образований Тульской области, а также из Санкт-Петербурга и Калужской области.

По традиции на конкурсе прозвучат популярные песни 60-70-х годов и современные произведения.

Победитель получит Гран-при, также организаторы конкурса подготовили специальные призы — приз В. П. Макарова , «За волю к победе», «За удачный дебют», «За самый лучший сценический образ», «За любовь и преданность фестивалю», а также «Приз зрительских симпатий».

Гала-концерт обладателей Гран-при и лауреатов конкурсов прошлых лет, награждение победителей фестиваля 2018 года впервые пройдут на сценической площадке в восстановленном парке усадьбы Мосоловых.

Также в программе мероприятий дня — ярмарка «Дубенские торги» и фестиваль «Праздник хлеба на дубенской земле», увлекательные экскурсионные маршруты в рамках проекта «Сокровища дубенского края» и тематические интерактивные площадки.

Завершится фестиваль выступлением ВИА «Лейся, песня!».

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