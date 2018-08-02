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Tele2 наращивает прибыль: во II квартале 2018 года чистая прибыль компании достигла 1 млрд рублей

Tele2 наращивает прибыль: во II квартале 2018 года чистая прибыль компании достигла 1 млрд рублей

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за II квартал 2018 года.

Во II квартале 2018 года компания достигла следующих основных финансовых показателей:

  • Выручка выросла на 18,2% в сравнении со II кварталом 2017 года и достигла 35,2 млрд рублей;
  • Показатель EBITDA составил 11 млрд рублей − увеличился на 44,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
  • Показатель рентабельности EBITDA достиг 31,3%, увеличившись на 5,7 п. п. по сравнению со II кварталом 2017 года;
  • Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 38% и достиг значения 3,3;
  • Чистая прибыль Tele2 составила 1 млрд рублей.

Показатель (млрд рублей)

Q2 2017

Q2 2018

Изменение

 

H1 2017

H1 2018

Изменение

 

Операционная выручка

29,8

35,2

18,2%

57,4

68,0

18,41%

EBITDA

7,6

11,0

44,7%

14,2

20,4

43,7%

Рентабельность EBITDA, %

25,5%

31,3%

5,7 п. п.

24,7

30,0

5,3 п. п.

Net Debt/EBITDA

5,4

3,3

(38,0%)

5,4

3,3

(38,0%)

Чистая прибыль

(1,5)

1,0

^

(3,6)

1,0

^

Во II квартале 2018 года Tele2 продолжила улучшать показатели качества абонентской базы:

  • Абонентская база компании увеличилась на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
  • Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 13,3% и составил 282 рубля;
  • Количество активных пользователей мобильного интернета во II квартале 2018 года выросло на 31%;
  • Квартальный отток оператора составил 9%, не изменившись относительно аналогичного периода прошлого года.

Показатель

Q2 2017

Q2 2018

Изменение

 

H1 2017

H1 2018

Изменение

 

ARPU (рубли)

249

282

13,3%

239

272

13,8%

Отток (%)

9,0%

9,0%

0,0 п. п.

18,8%

18,7%

(0,1 п. п.)

 Генеральный директор Tele2:

Сергей Эмдин

- Динамичный рост финансовых и операционных показателей Tele2 во втором квартале в очередной раз подтверждает правильность выбранной нами бизнес-стратегии. Выручка компании продолжает расти двузначными темпами, при этом, как и планировалось, мы вышли на чистую прибыль. Важно, что эти результаты достигнуты за счет улучшения качества абонентской базы: прежде всего увеличения доли пользователей мобильного интернета вследствие ускоренного развития сетей LTE и выгодных пакетных тарифов обновленной линейки «Мой Tele2». «Другие правила» в работе на высококонкурентном рынке обеспечивают Tele2 высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток.

 

сегодня, в 17:46
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