Tele2 наращивает прибыль: во II квартале 2018 года чистая прибыль компании достигла 1 млрд рублей

- Динамичный рост финансовых и операционных показателей Tele2 во втором квартале в очередной раз подтверждает правильность выбранной нами бизнес-стратегии. Выручка компании продолжает расти двузначными темпами, при этом, как и планировалось, мы вышли на чистую прибыль. Важно, что эти результаты достигнуты за счет улучшения качества абонентской базы: прежде всего увеличения доли пользователей мобильного интернета вследствие ускоренного развития сетей LTE и выгодных пакетных тарифов обновленной линейки «Мой Tele2». «Другие правила» в работе на высококонкурентном рынке обеспечивают Tele2 высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток.