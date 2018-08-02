Тульская прокуратура проверила расходование грантов после расследования Myslo

Сначала немного предыстории. Полностью лонгрид можно прочитать здесь.

о чем написал myslo

Недавно в селе Каратеево Чернского района был зарегистрирован рекорд: на средства президентского гранта высажен самый большой по площади «лабиринт из растений». Как выяснил Myslo, лабиринта там пока нет, все в стадии становления, а агентство, выдавшее сертификат о «рекорде», закрылось за месяц до этого события.

Авторы «рекорда» – АНО «Центр перспективного развития «Экогород «Новый мир» – пришли на тульскую землю в 2013 году, начав создавать «Туристско-рекреационный ландшафтный парк «Бежин луг — XXI век» в деревне Каратеево под Чернью. Но… так пока и не создали.

В своем материале мы рассказали о трех предприимчивых авторах этого всего: Антоне и Михаиле Едлиных и Анне Вититиной (подробнее — здесь).

Мы также познакомили читателя и с проектами, которые эти люди затевали. Это и «Вещий лес», который не вырос; и орнамент из сирени, которую «видно из космоса»; и биосферный купольный вегетарий КФХ «Экорепка», и многое другое.

Вегетарий, к слову, «новомирцы» презентовали как «ноу-хау» (хотя такие давно используются по всему миру). И под это получили грант в размере полутора миллионов рублей от областного минсельхоза.



Постройка семейного солнечного вегетария «Экорепка» в Каратеево, 2016 г.

Сейчас КФХ «Экорепка» занимается, в частности, продажей франшизы купольных теплиц по цене от 95 до 290 тысяч рублей. Правда, информации о том, платят ли они с этого налоги, нет.

что показала проверка

И вот на материал Myslo отреагировала прокуратура Тульской области.

Про «рекордный» лес

Сотрудники прокуратуры Чернского района установили, что в 2017 году АНО ЦПР «Экогород Новый МИР» выигран грант на проект «Лабиринт «Лес межнационального единства», сумма которого составила 4 646 180 рублей.



Реализация проекта по договору гранта началась 29 октября 2017 года. В настоящее время в рамках проекта выполнены следующие работы: подготовлен, размечен и распахан земельный участок, высажены растения. При этом финансовый и аналитический отчеты по каждому этапу проекта подготовлены и направлены в установленный срок, проверены и приняты Фондом президентских грантов.

А вот грант за «Экорепку» придется вернуть

Прокуратура установила, что в мае 2016 года по программе поддержки начинающих фермеров КФХ «Экорепка» Михаилу Едлину выделили грант в размере 1 500 000 рублей на бизнес-проект «Автономный тепличный комплекс Вегетарий».

Министерство сельского хозяйства Тульской области совместно с администрацией МО Чернский район 22 августа 2016 года выезжали на место с проверкой. И увидели, что проект находится в стадии реализации: начаты работы по закладке фундамента теплицы.



В 2017 году Едлин направил в минсельхоз некий отчет о расходовании средств. Документов там явно не хватало, поэтому 25 января 2017 года министерство отправило ему письмо с требованием документы предоставить. Но нужных бумаг в минсельхозе так и не дождались.

По закону, начинающий фермер обязан представить в министерство отчет о реализации плана расходов по истечении 18 месяцев со дня получения гранта. По состоянию на 1 декабря 2017 года данный отчет представлен не был.



Также фермер обязан дополнительно создать на грант не менее 3 рабочих мест, о чем также должен отчитаться. Но документов, подтверждающие создание рабочих мест, в министерство Едлин не представил.



В июле 2018 года министерство направило запрос в адрес главы КФХ «Экорепка» Едлина с требованием

осуществить возврат денежных средств гранта в бюджет Тульской области

в полном объеме в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления. Ответ на данное письмо не получен.



По процедуре, в случае добровольного неисполнения данного требования министерством сельского хозяйства взыскание денежных средств с начинающего фермера будет осуществлено в судебном порядке.

К слову, как уже писал Myslo, КФХ «Экорепка» с 16 марта 2016 года организация была зарегистрирована в налоговых органах Тульской области, но 4 июня 2018-го плавно перетекла в Московскую область, г. Люберцы.



