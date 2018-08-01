В Туле возле ТРЦ «Макси» установят колесо обозрения

31 июля в ММЦ «Родина» состоялись публичные слушания по градостроительным вопросам. Об этом сообщается на сайте Тульской гордумы.

Один из представленных проектов касался строительства колеса обозрения на территории ТРЦ «Макси». Как пояснила управляющий торгово-развлекательного центра Ольга Белая, на парковке у «Макси» проводится множество мероприятий, часто там устанавливают передвижные аттракционы.

Колесо обозрения высотой 60 метров гармонично впишется в развлекательную инфраструктуру и окружающий ландшафт.

Предусмотрена архитектурная подсветка конструкции в ночное время. В зону обзора попадают музей оружия, Тульский кремль, цирк, набережная.

Перед началом работ инвестору необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства. Именно с таким ходатайством и обратился заявитель. Проект получил одобрение со стороны участников публичных слушаний.

Вопрос строительства колеса обозрения прокомментировал глава Тулы Юрий Цкипури:

– Идея строительства карусели на данной площадке хорошая. Любой желающий сможет полюбоваться чудесными видами города, увидеть главные достопримечательности с высоты птичьего полета. Аналогичные проекты уже реализованы при торговых центрах в других крупных городах – Ульяновске, Петрозаводске, Уфе, Челябинске.