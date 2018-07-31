Судьбу Кировского сквера в Туле решит губернатор

Вопрос о сквере прозвучал на оперативном совещании в правительстве Тульской области.

Обращение к Алексею Дюмину прозвучало от жительницы Пролетарского района. Она обеспокоена судьбой Кировского сквера, который, по ее словам, находится в полнейшем запустении.

Этот вопрос губернатор переадресовал членам правительства. Они признали, что основная проблема кроется в фонтане, которому нужен капитальный ремонт. Стоимость работ по ремонту должна составить 20 млн рублей.

Также стало известно, что жители Пролетарского района выступили с предложением внести Кировский сквер в программу по формированию комфортной городской среды. Это поможет составить грамотный современный проект и отремонтировать сквер уже в следующем году.

Напомним, обещание благоустроить Кировский сквер уже было дано. По этому плану все работы завершатся к 2021 году.