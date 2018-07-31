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Судьбу Кировского сквера в Туле решит губернатор

Судьбу Кировского сквера в Туле решит губернатор

Вопрос о сквере прозвучал на оперативном совещании в правительстве Тульской области.

Обращение к Алексею Дюмину прозвучало от жительницы Пролетарского района. Она обеспокоена судьбой Кировского сквера, который, по ее словам, находится в полнейшем запустении.

Этот вопрос губернатор переадресовал членам правительства. Они признали, что основная проблема кроется в фонтане, которому нужен капитальный ремонт. Стоимость работ по ремонту должна составить 20 млн рублей. 

Также стало известно, что жители Пролетарского района выступили с предложением внести Кировский сквер в программу по формированию комфортной городской среды. Это поможет составить грамотный современный проект и отремонтировать сквер уже в следующем году.

Напомним, обещание благоустроить Кировский сквер уже было дано. По этому плану все работы завершатся к 2021 году.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 09:35 +3
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Кировский сквер

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