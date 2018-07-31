Рейд Myslo: Можно ли покупать шаурму на улицах Тулы

Фото Дмитрия Дзюбина

Палатки, торгующие шаурмой, появляются на улицах города, как грибы после дождя. Но вместе с тем увеличивается и количество сообщений о закрытии торговых точек.

Только за последние две недели суд приостановил деятельность двух палаток с шаурмой. Одна из них работала в Туле на ул. М. Горького, 35-а с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Суд приостановил ее деятельность на 60 дней.

Другой ларек работал между домами №61 и 65 на ул. Почтовой в селе Воскресенское Дубенского района. От количества нарушений в этой торговой точке становится жутко. Оказалось, что палатка не оборудована системами внутреннего водопровода и канализации, в ней даже нет моечных ванн для мытья продуктов и инвентаря и не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персонала. В продовольственной точке не нашлось моющих и дезинфицирующих средств, а на продукты не было сопроводительных документов. Работали в палатке сотрудники без медицинской книжки. И самое страшное: санитарно-эпидемиологическая экспертиза показала, что в палатке продавали шаурму, зараженную кишечной палочкой. Суд приостановил деятельность торговой точки на 90 дней. Неужели во всех палатках не соблюдают СанПин?

Как торгуют в тульских ларьках

Мyslo решил пройтись по самым известным тульским точкам с шаурмой и посмотреть, соблюдаются ли в палатках элементарные правила гигиены, которые заметны даже обычному покупателю.

Оценим палатки до десятибалльной шкале. Дадим по одному баллу за наличие раковины с хорошим напором воды для мытья овощей, раздельные столы для приготовления овощей, чистоту на рабочем столе, опрятный вид сотрудника, порядок на полках с продуктами, чистоту пола, порядок в холодильнике, свежесть овощей, наличие морозильной камеры для хранения полуфабрикатов и опрятное хранение овощей.

Площадка перед стадионом «Арсенал»

Здесь сразу несколько палаток с шаурмой. Популярный стрит-фуд тут покупает в основном молодежь и футбольные фанаты в дни матчей.

Заглянули в ларек «Арабская шаурма». Внешне всё чисто, сотрудник приглашает нас посмотреть на производство внутри. В палатке есть раковина, вода в которую идет из большого бака, но напор хороший, овощи помыть можно.

Еще одна раковина есть на улице – для мытья посуды. Мужчина объясняет: мясо они не обрабатывают, его привозят в заморозке уже нанизанным на вертел, так что сырое мясо не попадет на один стол с овощами.

Работник рассказал, что генеральную уборку в палатке проводят каждый день, но, честно говоря, на полу и полках под столом довольно грязно, свалены пакеты и упаковки. Лаваш лежит в пакетах почти на одном уровне с полом. Мы не проводили экспертизу, поэтому не можем говорить о качестве продукции, но как покупатели в такую палатку, вероятнее всего, не заглянули бы.

Здесь мы увидели раковину, чистые столы, опрятного сотрудника, порядок в холодильнике, свежие овощи и морозильную камеру. А вот порядка на полу и полках не было, лаваши хранились небрежно, а стол в палатке был всего один.

Наша потребительская оценка: 6 из 10.

Едем на площадку перед ТЦ «Утюгъ» на ул. Демонстрации. Как только к палаткам подошел человек с фотоаппаратом, нам навстречу выбежал мужчина, поинтересовался целью визита, представился постоянным покупателем и тут же начал расхваливать точку с вывеской «Шаурма на углях».

Пока мы пошли пообщаться с сотрудниками соседней палатки, он уже помогал работнику убираться в «Шаурме на углях». Повар при нас быстро стирал крошки со столов и мыл посуду. Оценить чистоту в палатке объективно не получилось.

Мы заметили только не очень чистое оборудование, на столе для готовки – мобильник и авторучки, в холодильнике друг на друга наставлены продукты.

Но в палатке есть раковина и несколько столов для работы – это плюс.

Здесь мы увидели: раковину, раздельные столы, опрятный вид сотрудника, чистый пол, наличие морозильной камеры. А также грязное оборудование, бардак на полках, лишние предметы на столах, заветренный соус и овощи и свалка в холодильнике.

Наша потребительская оценка: 5 из 10.

Палатка по соседству «Донер» встретила нас более радушно.

Нас проводили внутрь, показали кухню, раковину и моющие средства.

Сотрудники рассказали, что генеральную уборку проводят каждую ночь, убираются и днем.

Внутри оказалось довольно чисто, овощей привозят немного, а заморозка хранится в холодильниках.

Здесь мы увидели раковину, раздельные столы для готовки, чистота на рабочих поверхностях, опрятные сотрудники, порядок на полках, чистота на полу, порядок в холодильнике, овощи и лаваши хранятся аккуратно, есть морозильная камера, а соусы и овощи выглядят свежими.

Смутил только покрывшийся пылью вентилятор, он разносит пыль и грязь по всей палатке, поэтому за это палатке минус.

Наша потребительская оценка: 9 из 10.

Большая палатка «Вкусный ролл» на ул. Лейтейзена, 4-а стала нашим фаворитом.

Помимо кухни в палатке есть большое помещение для посетителей с пластиковыми столами и стульями. Простенько, но чисто.

На открытой части кухни чистота, продукты внешне свежие.

Сотрудники рассказали, что мясо не обрезается с гриля заранее, поэтому не может заветриться.

Помещение оборудовано раковиной и двумя туалетами, один из которых для посетителей. В палатке есть закрытая кухня, в которой стоят холодильник, хранятся продукты и заморозка.

Работники рассказали, что соблюдают чистоту, потому что дорожат своими посетителями. Точка работает в городе десять лет.

Здесь соблюдались все обозначенные нами критерии. Поэтому, наша потребительская оценка: 10 из 10.

«Не понимаю по-русски»

Самым большим разочарованием стала точка на проспекте Ленина, 104.

Ларек находится в одном здании с РПА Минюста России и напротив ТГПУ им. Л. Н. Толстого, здесь покупают еду студенты.

На все наши вопросы сотрудник палатки смог только объяснить, что он почти не понимает русский язык.

В палатке нет даже элементарной раковины. Когда мужчина все-таки понял, что мы спрашиваем, смог объяснить, что ходит мыть руки в кафе на втором этаже. Но часто ли? Отсутствие раковины и канализации – явное нарушение СанПин. Как моют овощи для приготовления шаурмы, нам объяснить никто не смог, есть ли холодильники - тоже, а значит, шаурма из такой палатки может быть опасна для здоровья, поэтому наша потребительская оценка – 0 из 10.

Нарушения – почти в каждой палатке

Конечно, мы оценивали палатки с шаурмой с чисто потребительской точки зрения, просто как очень внимательные покупатели. У специалистов, проводящих проверку, оценки, как правило, гораздо ниже.

Марина Безбородова, зам.руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области:

Марина Безбородова – Шаурма – это продукт, представляющий с точки зрения эпидемиологии большой риск для здоровья. В шаурму могут попасть непрожаренное мясо, плохо вымытые овощи и микробы с рук и кухонных поверхностей. Любая, даже самая маленькая палатка – это микропредприятие, которое не просто продает, но еще и производит еду. Планово проверять такие точки Роспотребнадзор не имеет права, поскольку у нас в стране действуют надзорные каникулы для малого бизнеса. Разрешения на работу таким предпринимателям мы тоже не выдаем, потому что вид деятельности «общественное питание» носит уведомительный характер. Мы выходим с проверкой только после жалоб потребителей. С начала 2018 года таких жалоб было 12, по 11 из них мы передали материалы в суд. Были найдены нарушения, при которых, по санитарным правилам, существование заведения невозможно. Деятельность 11 торговых точек была приостановлена. Снова работать палатка сможет только после устранения всех нарушений. Ни одна такая точка не возобновила работу просто потому, что соблюсти правила на маленькой площади очень сложно. Например, производство шаурмы требует обязательного наличия водоснабжения, системы канализации и зонирования рабочих мест – т. е. отдельных столов для сырых и готовых продуктов. Кроме того, на расстоянии не менее 100 м от торговой точки должен находиться туалет, которым могут пользоваться сотрудники. В большинстве палаток-нарушителей лабораторные исследования показывают наличие микробов, в том числе кишечной палочки в продукции. Это очень опасно! В 2017 году было зарегистрировано 10 случаев заболевания сальмонеллезом после употребления шаурмы.

По словам специалистов, это не значит, что все палатки, продающие шаурму, – нарушители, есть те, что соблюдают все правила безопасности, но, как правило, это большие помещения с просторными кухнями.

На что обратить внимание, покупая шаурму

Опрятность персонала. Повар должен быть одет в специальную чистую одежду. Хорошо, если на сотруднике будут одноразовые перчатки, которые он снимает, когда берет деньги у покупателей. Чистота столов тоже может многое сказать об общем состоянии помещения, поэтому окиньте взглядом палатку, прежде чем покупать еду. Наличие раковины. Иногда ларьки просматриваются насквозь, поэтому в ее наличии покупатель может убедиться сам. Но если нет, не стесняйтесь спросить у продавца, где он моет руки. Наличие холодильников. Несмотря на то, что почти все предприниматели отправляют на гриль замороженное мясо, даже несколько часов без холодильника могут быть губительны для мяса. Внешний вид продуктов. Заветренные соусы и несвежие овощи могут сыграть с вами злую шутку, особенно в жару.

Рецепт от эксперта

Шаурма по-домашнему

Секреты приготовления шаурмы для читателей Myslo раскрывает повар Григор Аракелян:

Григор Аракелян – Вкусная шаурма – это четыре ингредиента: хлеб, мясо, овощи и соусы. Мясо можно выбрать любое по вкусу: курицу, свинину, баранину, говядину или индейку. Мясо рекомендую пожарить или запечь, предварительно замариновав на ночь с луком и черным перцем. Перед нарезкой дайте мясу остыть и нарезайте его тонкой соломкой против волокон. Мелко нашинкуйте капусту, добавьте тертую морковь, нарезанный перьями красный лук, свежие огурцы и помидоры, укроп. Соль, перец, уксус, сахар по вкусу. Перемешайте, немного помните руками и дайте настояться. Основной соус – чесночный. Смешайте густую сметану, зелень, лимонный сок, пару зубчиков чеснока, натертый огурец, соль, перец. Помимо этого соуса добавьте в шаурму кетчуп. Теперь можно перейти к сборке. Расстелите лаваш и на ближний к себе край выкладывайте начинку полоской: капуста, овощи, соусы (много белого и немного красного), мясо, зелень. Заворачивайте шаурму плотно, после чего разогрейте ее на гриле или на сковороде. Приятного аппетита!

А что вы думаете о тульской шаурме? Где покупаете и покупаете ли? В какие палатки не рекомендуете заходить? Пишите в комментариях к статье, присылайте фото и видео на news@myslo.ru или в нашу официальную группу ВКонтакте.