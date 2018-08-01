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В Туле ремонтируют Чулковский путепровод
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле ремонтируют Чулковский путепровод

Работы включают в себя механическую очистку существующих блоков, демонтаж разрушенного бетона и др.

В рамках муниципального контракта специалисты подрядной организации ООО «Лидер» выполняют работы на Чулковском путепроводе в Туле.

На данный момент аналогичные работы выполнены на Павшинском и Зареченском мостах, на Московском и Скуратовском путепроводах.

Работы включают в себя механическую очистку существующих блоков, демонтаж разрушенного бетона, закрепление армирующей металлической сетки, нанесение грунтовки, установку опалубки, омоноличивание бетоном и оштукатуривание ремонтируемых бетонных блоков.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, применяемые в процессе работы ремонтные смеси обладают высокими физико-механическими свойствами и предназначены для ремонта железо-бетонных конструкций мостовых сооружений, имеющих большие динамические нагрузки.

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Ремонт Чулковского путепровода, Фото: 1
Ремонт Чулковского путепровода, Фото: 2
Ремонт Чулковского путепровода, Фото: 3
Ремонт Чулковского путепровода, Фото: 4
Ремонт Чулковского путепровода, Фото: 5
Ремонт Чулковского путепровода, Фото: 6
Ремонт Чулковского путепровода, Фото: 7
Ремонт Чулковского путепровода, Фото: 8
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:12 +2
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