В Туле ремонтируют Чулковский путепровод

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Работы включают в себя механическую очистку существующих блоков, демонтаж разрушенного бетона и др.

В рамках муниципального контракта специалисты подрядной организации ООО «Лидер» выполняют работы на Чулковском путепроводе в Туле.

На данный момент аналогичные работы выполнены на Павшинском и Зареченском мостах, на Московском и Скуратовском путепроводах.

Работы включают в себя механическую очистку существующих блоков, демонтаж разрушенного бетона, закрепление армирующей металлической сетки, нанесение грунтовки, установку опалубки, омоноличивание бетоном и оштукатуривание ремонтируемых бетонных блоков.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, применяемые в процессе работы ремонтные смеси обладают высокими физико-механическими свойствами и предназначены для ремонта железо-бетонных конструкций мостовых сооружений, имеющих большие динамические нагрузки.