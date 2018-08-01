Роспотребнадзор расскажет тулякам о правах потребителей

Фото из архива Myslo.

7 августа Роспотребнадзор проконсультирует жителей Тульской области. Специалисты ведомства помогут тулякам и жителям области сформулировать требования за некачественный товар или услугу, расскажут о правах потребителей и помогут составить исковое заявление на неблагонадежного продавца.

Консультации охватывают розничную торговлю, услуги связи, медицинские, финансовые, туристские, жилищно-коммунальные, образовательные и другие услуги.

Прием пройдет в отделениях МФЦ по адресам: