Роспотребнадзор расскажет тулякам о правах потребителей
Консультации пройдут 7 августа в многофункциональных центрах.
7 августа Роспотребнадзор проконсультирует жителей Тульской области. Специалисты ведомства помогут тулякам и жителям области сформулировать требования за некачественный товар или услугу, расскажут о правах потребителей и помогут составить исковое заявление на неблагонадежного продавца.
Консультации охватывают розничную торговлю, услуги связи, медицинские, финансовые, туристские, жилищно-коммунальные, образовательные и другие услуги.
Прием пройдет в отделениях МФЦ по адресам:
-
Тула, проспект Ленина, 63;
-
Алексин, площадь Ленина, 8;
-
Новомосковск, ул. Московская, 7;
-
Суворов, ул. Ленина, 12;
-
Щекино, ул. Шахтерская, 21;
-
Ефремов, пл. Красная, 1.
При себе заявителям необходимо иметь договор, документ об оплате и претензию на действия продавца.