новости
новости
Регистрация
Роспотребнадзор расскажет тулякам о правах потребителей
Фото из архива Myslo.

Роспотребнадзор расскажет тулякам о правах потребителей

Консультации пройдут 7 августа в многофункциональных центрах.

7 августа Роспотребнадзор проконсультирует жителей Тульской области. Специалисты ведомства помогут тулякам и жителям области сформулировать требования за некачественный товар или услугу, расскажут о правах потребителей и помогут составить исковое заявление на неблагонадежного продавца.

Консультации охватывают розничную торговлю, услуги связи, медицинские, финансовые, туристские, жилищно-коммунальные, образовательные и другие услуги.

Прием пройдет в отделениях МФЦ по адресам:

  • Тула, проспект Ленина, 63;

  • Алексин, площадь Ленина, 8;

  • Новомосковск, ул. Московская, 7;

  • Суворов, ул. Ленина, 12;

  • Щекино, ул. Шахтерская, 21;

  • Ефремов, пл. Красная, 1.

При себе заявителям необходимо иметь договор, документ об оплате и претензию на действия продавца.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:37 +2
Другие статьи по темам
Событие
Роспотребнадзорконсультацияприемпретензияисковое заявлениенекачественный товаруслуги
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская область снизила госдолг
Тульская область снизила госдолг
В Туле ремонтируют Чулковский путепровод
В Туле ремонтируют Чулковский путепровод
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.