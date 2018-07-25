Администрация Тулы отчиталась о ликвидации провала шурфа шахты у частного дома

– За несколько дней до случившегося на улице Скуратовской велся ремонт асфальта. Когда мимо проезжали или разгружались КамАЗы, то даже дом содрогался. Возможно, сильные колебания земли и привели к тому, что старая плита, которой был закрыт шурф бывшей шахты, не выдержала и обрушилась. Утром я вышел в сад и увидел две трещины в земле. Сначала не придал этому значения: дожди тогда еще на начались, решил, что просто пересохла земля. Вернулся в дом. Позавтракал, выхожу снова, а тут уже яма метр на метр. Это я удачно наступил, спускаясь с порога, а то мог бы провалиться!