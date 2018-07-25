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Администрация Тулы отчиталась о ликвидации провала шурфа шахты у частного дома
Фото Дмитрия Дзюбина.

Администрация Тулы отчиталась о ликвидации провала шурфа шахты у частного дома

Также власти города приняли решение провести дополнительную экспертизу территории для того, чтобы определить дальнейшие действия.

Несколько минут назад в администрации Тулы состоялось заседание КЧС по вопросу ликвидации провала шурфа шахты у частного дома по ул. Скуратовской.
 
«Сегодня провал полностью засыпан. Администрация держит на контроле данную ситуацию, мониторинг продолжается», – сообщили в пресс-службе администрации города.
 
Также по итогам заседания принято решение провести дополнительную экспертизу территории для того, чтобы определить дальнейшие действия.
 

Напомним, провал у стены частного дома №66 по улице Скуратовской произошел утром 10 июля.

Вячеслав Герасимов, владелец дома:

Вячеслав Герасимов

– За несколько дней до случившегося на улице Скуратовской велся ремонт асфальта. Когда мимо проезжали или разгружались КамАЗы, то даже дом содрогался. Возможно, сильные колебания земли и привели к тому, что старая плита, которой был закрыт шурф бывшей шахты, не выдержала и обрушилась. Утром я вышел в сад и увидел две трещины в земле. Сначала не придал этому значения: дожди тогда еще на начались, решил, что просто пересохла земля. Вернулся в дом. Позавтракал, выхожу снова, а тут уже яма метр на метр. Это я удачно наступил, спускаясь с порога, а то мог бы провалиться!

 
Ликвидация провала началась только в пятницу, 20 июля, после получения жителями совмещенного плана земельного участка, на котором стоит дом, и отработанного месторождения угля погашенной шахты №1 Скуратовского месторождения. Но из-за ливней в выходные работа остановилась. Возобновили ее только во вторник, 24 июля. Сегодня работы завершились.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:50 +3
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Место
ТулаСкуратово

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