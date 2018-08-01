В Чернском районе откроют четыре ФАПа

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

А в 2019 году будет отремонтирован местный филиал Плавской районной больницы.

В рамках визита в Чернский район Алексей Дюмин ознакомился с работой выездных медицинских комплексов в селе Архангельское. В составе выездной бригады – врач-стоматолог, врач-онколог, терапевт. В этом году для Чернского филиала Плавской районной больницы закупят передвижной комплекс с маммографом и флюорографом, он начнёт работать в сентябре. А на 2019 год в филиале запланирован ремонт.

Раньше жители жаловались на нехватку узких специалистов в местной поликлинике. Сейчас в Чернском филиале ежедневно ведут прием офтальмолог, эндокринолог, ЛОР, акушер-гинеколог, а два раза в неделю из Плавска приезжает врач-невролог.

Также глава региона проинспектировал строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в райцентре. Работы начались еще в прошлом году, но из-за недобросовестных подрядчиков затянулись. Как пояснила руководитель тульского Минстроя Элеонора Шевченко, объект планируется сдать осенью. Новые ФАПы появились в трёх населенных пунктах района, ещё два строятся в Архангельском, деревне Долматово и в поселке Лужны.

В ходе визита Алексей Дюмин пообщался с жителями села Архангельское – они попросили помочь с заменой деревянных оконных блоков на пластиковые в сельской школе, а также со строительством нового здания клуба. Губернатор поручил профильным министерствам проработать эти вопросы.

Также жители попросили главу региона посодействовать в ремонте дороги, ведущей к поселку. Алексей Дюмин поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Родиону Дуднику проработать этот вопрос.