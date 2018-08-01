новости
новости
Регистрация
Житель Новомосковска сковородой проломил голову собутыльнику

Житель Новомосковска сковородой проломил голову собутыльнику

Потерпевший остался жив благодаря своевременной помощи медиков.

В Новомосковске следователи завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжкого вреда здоровью своего знакомого.

По версии следствия, днем 30 апреля обвиняемый с приятелем распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора – молодой человек схватил стоявшую на плите сковороду и нанёс собутыльнику множество ударов по голове.

Потерпевший выжил – ему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениеизбил собутыльника сковородойСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы останутся без света 2 августа
Какие улицы Тулы останутся без света 2 августа
В Чернском районе откроют четыре ФАПа
В Чернском районе откроют четыре ФАПа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.