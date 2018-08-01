Житель Новомосковска сковородой проломил голову собутыльнику

В Новомосковске следователи завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжкого вреда здоровью своего знакомого.

По версии следствия, днем 30 апреля обвиняемый с приятелем распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора – молодой человек схватил стоявшую на плите сковороду и нанёс собутыльнику множество ударов по голове.

Потерпевший выжил – ему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.