Федорищев, Шерин и Авилов – в президентском кадровом резерве

Всего в состав резерва управленческих кадров вошли 138 человек.

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.



В его состав вошли 138 человек, среди которых представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, от Тульской области в состав резерва включены: