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Федорищев, Шерин и Авилов – в президентском кадровом резерве

Федорищев, Шерин и Авилов – в президентском кадровом резерве

Всего в состав резерва управленческих кадров вошли 138 человек.

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства. 

В его состав вошли 138 человек, среди которых представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, от Тульской области в состав резерва включены: 

  • Вячеслав Андреевич Федорищев, заместитель губернатора Тульской области,
  • Валерий Витальевич Шерин, заместитель председателя правительства Тульской области,
  • Евгений Васильевич Авилов, глава администрации Тулы.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:01 −10
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