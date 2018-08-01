Федорищев, Шерин и Авилов – в президентском кадровом резерве
Всего в состав резерва управленческих кадров вошли 138 человек.
Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.
В его состав вошли 138 человек, среди которых представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, от Тульской области в состав резерва включены:
- Вячеслав Андреевич Федорищев, заместитель губернатора Тульской области,
- Валерий Витальевич Шерин, заместитель председателя правительства Тульской области,
- Евгений Васильевич Авилов, глава администрации Тулы.
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