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В ДТП под Узловой пострадал мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В ДТП под Узловой пострадал мужчина

Обстоятельства аварии выясняются.

31 июля в 15.05 на 2-м километре автодороги «Узловая — Богородицк» Узловского района столкнулись два автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21134 совершал обгон поворачивающей налево «четверки» и врезался в нее.

В аварии пострадал 36-летний водитель ВАЗ-21043. С телесными повреждениями он обратился в районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:51 +1
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