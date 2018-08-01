В ДТП под Узловой пострадал мужчина

Фото УГИБДД по Тульской области.

31 июля в 15.05 на 2-м километре автодороги «Узловая — Богородицк» Узловского района столкнулись два автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21134 совершал обгон поворачивающей налево «четверки» и врезался в нее.

В аварии пострадал 36-летний водитель ВАЗ-21043. С телесными повреждениями он обратился в районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь.