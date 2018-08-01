Замдиректора школы в Кимовске отказалась вручать медали выпускникам

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В прокуратуру обратилась жительница Кимовска с жалобой на руководство школы, в которой учился ее сын.

Молодой человек в 2018 году окончил учебное заведение с отличием, однако вопреки ожиданиям медали «За особые успехи в учении» и соответствующего сертификата так и не получил. Учеников школы, которые должны были получить медали и аттестаты с отличием, по итогам года было четверо, и никому из них награды не вручили.

Более того, в июле этого года руководство школы уведомило этих выпускников, что полученные ими аттестаты с отличием необходимо вернуть, чтобы поменять на документы без отличия. В образовательном учреждении пояснили, что это связано с неудовлетворительными результатами ЕГЭ, не относящихся к числу обязательных.

Вместе с тем, согласно требований п. 74 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обязательным программам среднего общего образования, неудовлетворительные результаты по ЕГЭ по учебным предметам, не являющимися обязательными, не учитываются, а итоговая отметка по данным предметам выставляется, исходя из полугодовых и годовых отметок обучающегося.

По результатам проверки в адрес директора школы внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. На сегодняшний день все выявленные нарушения устранены, заместитель директора привлечена к дисциплинарной ответственности, медали выпускникам вручены. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.