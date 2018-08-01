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Что тулякам нужно знать о потребительских кооперативах

Что тулякам нужно знать о потребительских кооперативах

Как разумно рассчитать все риски, распоряжаясь деньгами, рассказывают специалисты Банка России.

Сегодня можно увидеть яркие вывески кредитных потребительских кооперативов и активную рекламу в прессе: они обещают доход выше, чем в банках, и даже гарантируют страхование сбережений. Многие граждане в погоне за выгодой забывают элементарные правила безопасности – отдают свои деньги, не понимая, как работают финансовые организации.

Если вы решили вложить свои средства в кредитный потребительский кооператив, в первую очередь проверьте, состоит ли эта компания в реестре кооперативов, размещенном на сайте Банка России. Кроме того, все КПК обязаны быть членами саморегулируемых организаций.

В кредитном кооперативе член организации одновременно является собственником, клиентом, управленцем, должником и кредитором. Это дает каждому пайщику возможность активно влиять на принимаемые решения. Но если в результате неграмотной финансовой политики по итогам года образуются убытки, покрывать их при недостаточности имущества кооператива придется самим пайщикам, внося дополнительные деньги.

По словам управляющего тульским отделением Банка России Дмитрия Новикова, при наступлении «плохих времен» пайщики могут потерять свои деньги:

Государственная система страхования вкладов граждан на их сбережения в кооперативах не распространяется.

Если вы все взвесили и решили стать пайщиком, помните: везде, где существует возможность приумножить свои сбережения, там существует и риск. Чем выше предполагаемый доход, тем больше и вероятность остаться в минусе или вообще всё потерять. Поэтому будьте активны, принимайте участие в жизни кооператива, посещайте собрания и внимательно изучайте отчетность.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:35 +1
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Тула

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