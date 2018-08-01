Какие улицы Тулы останутся без света 2 августа
Плановые отключения электроэнергии пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Нормандии Неман, 20-36 (чётн.), 37, 37-б,
- ул. Галкина, 276-300-а (чётн.), 239-285 (нечётн.),
- ул. Токарева, 37,
- ул. Бабарыкина, 1,
- ул. Гончарова, 23-33Ю,
- ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.),
- ул. Красина, 27-72,
- ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.),
- ул. Металлургов, 8, 10, 80-б, 78, 76, 72, 74, 76-а, 72-а,
- ул. Кутузова, 94, 96, 98,
- ул. Шухова, 14-а, 10-б, 12, 14,
- ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
- ул. Кольцова, 1-а, 3-а,
- ул. Немцова, 10,
- п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
- пр-д Новорабочий, 40-50, 13-26,
- 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14,
- 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.),
- 1-й Лихвинский пр-д, 30-а,
- ул. Ленина, 1-11,
- ул. Мосина, 9-17 (нечётн.),
- пер. 1-й Красный,
- пер. 2-й Красный, 3, 5, 7,
- п. Октябрьский, 127-172-а,
- 8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.),
- 19-й пр-д, 4-14 (чётн.), 20, 23, 3-19 (нечётн.),
- 20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- 21-й пр-д, 1-27,
- 22-й пр-д, 28,
- 25-й пр-д, 14-28 (чётн.),
- ул. Капитана Громова, 19, 21, 25,
- ул. Советская, 27, 33.
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