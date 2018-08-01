«Арсенал» и «Зенит» рассудит Алексей Матюнин из Москвы
Матч состоится в субботу на стадионе «Санкт-Петербург», начало – в 16.30.
Встречу второго тура чемпионата России в Санкт-Петербурге «Зенит» – «Арсенал» будет судить Алексей Матюнин из Москвы. В качестве главного арбитра 36-летний рефери обслуживал шесть матчей тульских оружейников в премьер-лиге.
Ассистировать Алексею Матюнину будут москвич Андрей Болотенков и Алексей Воронцов из Ярославля. Резервный арбитр – Кирилл Левников из северной столицы. Инспектор матча – Михаил Ходырев из Москвы.
Напомним, матч «Зенит» – «Арсенал» состоится в субботу, 4 августа. Начало на стадионе «Санкт-Петербург» в 16.30.
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