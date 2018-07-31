1 и 2 августа на улицах Тулы отключат светофоры

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации.

Отключение светофоров связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети». В среду, 1 августа, будут отключены следующие объекты:

с 9.00 до 16.00 – на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Халтурина,

с 9.00 до 17.00 – на пересечении улиц Октябрьской и Нормандии-Неман, Кутузова и Гастелло (включая светофоры возле Пролетарского парка и ул. Софьи Ковалевской).

В четверг, 2 августа, в то же время, будут отключены светофоры на пересечении улиц Октябрьской и Нормандии-Неман, Кутузова и Гастелло.