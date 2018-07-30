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Несчастный случай в Алексине: мужчина сорвался с трёхметровой высоты

Несчастный случай в Алексине: мужчина сорвался с трёхметровой высоты

Пострадавший сейчас находится в больнице.

Следователи проводят доследственную проверку по факту несчастного случая, произошедшего на территории одного из предприятий в Алексине.
 
По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 июля 35-летний мастер участка упал с высоты около 3 метров. На месте происшествия потерпевшего обнаружила медицинский работник предприятия, которая совершала обход, и в это время услышала крик. Мужчина с множественными телесными повреждениями доставлен в больницу.
 
Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:14 +2
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