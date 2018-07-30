Несчастный случай в Алексине: мужчина сорвался с трёхметровой высоты

Следователи проводят доследственную проверку по факту несчастного случая, произошедшего на территории одного из предприятий в Алексине.

По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 июля 35-летний мастер участка упал с высоты около 3 метров. На месте происшествия потерпевшего обнаружила медицинский работник предприятия, которая совершала обход, и в это время услышала крик. Мужчина с множественными телесными повреждениями доставлен в больницу.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.