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Погода в Туле 31 июля: жарко, сухо, умеренный ветер
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 31 июля: жарко, сухо, умеренный ветер

Последний день месяца будет облачным, атмосферное давление – в пределах нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. 

Ветер северо-восточный, умеренный – до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +11 до +16 градусов, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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