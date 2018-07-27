Дольщики ЖК «Вертикаль» полтора года ждут свои квартиры

Фото из архива Myslo.

Им обещали сдать дома в июне 2018 года. Но дольщики до сих пор не получили ключи. Кто контролирует проблемную стройку?

История ЖК «Вертикаль» на ул. Шухова в Туле полна невыполненных обещаний. Строительство ООО «Восход» началось в октябре 2014 года, дольщики домов первой очереди должны были получить квартиры еще в конце 2016 года. Но ничего не сложилось, срок перенесли на первый квартал 2017 года. Но когда в конце 2017 года дольщики так и не получили ключи, они забили тревогу. К решению вопроса подключился губернатор.

В январе 2018 года он лично приехал на строительную площадку, чтобы пообщаться с жителями и застройщиком. Тогда директор строительной компании ссылался на внезапно возникшие финансовые трудности и проблемы с запуском отопления. При этом в январе он пообещал губернатору, что два дома будут сданы через полтора месяца (т. е. в конце марта 2018 года), а еще один – через два месяца (т. е. в середине апреля 2018 года). По документам же срок сдачи был перенесен на второй квартал 2018 года.

Тогда губернатор Алексей Дюмин дал понять, что перенос сроков должен быть последним.

Алексей Дюмин – Июнь 18-го года – первые три дома будут сданы, следующие два – декабрь 2018 года. Чтобы всё было вовремя и в срок!

Тему долевого строительства губернатор не раз поднимал и на оперативных совещаниях. На одном из них глава региона дал конкретное поручение своему заму Сергею Егорову:

– Количество дольщиков должно уменьшаться. Возьмите эту проблему на контроль!

Собственно говоря, губернатор напомнил своему заму о зоне его персональной ответственности. Ведь, согласно должностным полномочиям, Сергей Егоров «обеспечивает реализацию государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития и деятельности строительного комплекса, развития ипотечного кредитования и жилищного строительства... организует осуществление государственного надзора за использованием и сохранностью жилищного фонда, а также соблюдением правил предоставления населению коммунальных услуг». И непосредственно координирует деятельность министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Алексей Дюмин также говорил о том, что в 2018 году новых обманутых дольщиков в регионе быть не должно.

Но на дворе уже конец июля, а дольщики «Вертикали» так и не получили свои квартиры. Получается, профильный зам губернатора проигнорировал указания главы региона?

Сейчас, когда сроки снова прошли и дольщики поняли, что их в очередной раз обманули, волна возмущений стала нарастать. Собственники ЖК стали писать жалобы на форум правительства Тульской области:

– В данный момент работы по первому дому не ведутся, второй и третий – на стадии малярно-штукатурных работ, – пишет пользователь JlimonKa.

– И что же мы имеем на 17 июля? Все та же ситуация, что и в мае. Когда наконец правительство соизволит повлиять на застройщика, который «закормил завтраками» нас, дольщиков? Более 600 семей в ожидании, в очередной раз – перенос сроков. Сколько же нам ждать? Когда этот беспредел закончится? Какие меры вы предпринимаете для разрешения этого вопроса? – спрашивает Tatyana.

Кроме того, дольщиков беспокоит тот факт, что 30 июня у застройщика ООО «Восход» закончилось разрешение на строительство.

Обращаться за помощью не к кому. У администрации города нет полномочий, чтобы контролировать стройку и влиять на ход строительства. Контроль за строительством в регионе осуществляет инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору. Там уверяют, что держат ситуацию на контроле и ведут проверки на объекте.

Заместитель начальника инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Антон Добыш:

Антон Добыш – По состоянию на 24 июля 2018 года дома в ЖК «Вертикаль» на ул. Шухова не введены в эксплуатацию. В соответствии с изменениями, внесенными в проектную декларацию, срок передачи квартир участникам долевого строительства по первым трем этапам строительства перенесен до 31 декабря 2018 года. Срок действия разрешений на строительство по первому этапу продлен до 31 октября 2018 года, по 2 и 3 этапам – до 31 января 2019 года. Пусконаладочные работы по котельной в домах №1 и 3 завершены, по котельной дома №2 проводятся. 22 июня 2018 года по результатам итоговой проверки жилого дома первого этапа строительства установлено, что строительство объекта не завершено, в частности, не закончены работы по благоустройству, монтажу и пусконаладке внутренних и наружных инженерных систем, работы по противопожарным мероприятиям. Застройщику ООО «Восход» выдано предписание об устранении нарушений. По строительству жилых домов (2-й, 3-й этапы) в настоящее время инспекцией проводятся проверки по извещению об окончании строительства объектов в срок до 7 августа 2018 года.

А что застройщик?

Эдуард Крылов, директор ГК «Новый город» – В данный момент по жилому дому №1 устраняются нарушения, выявленные в ходе проверки инспекцией Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору, повторная подача документов планируется в августе. В случае положительного результата проверки по дому №1 в сентябре будет получен ввод в эксплуатацию. По жилым домам №2 и 3 сейчас проводятся проверки, которые окончатся 3 и 7 августа соответственно. Если они закончатся положительно, то во второй половине августа мы сможем получить ввод в эксплуатацию и начать передачу квартир в этих домах.

Редакция будет следить за ситуацией.