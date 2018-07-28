На улицах Тулы раздают питьевую воду
Акция проводится в дни, когда температура воздуха превышает +30 градусов.
В субботу в областном центре проводится традиционная раздача питьевой воды. Утолить жажду можно по следующим адресам:
- пр-т Ленина, 98,
- Красноармейский пр-т, 2,
- ул. Советская, 47,
- на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе,
- у входа в тульский кремль,
- у входа в ЦПКиО (со стороны ул. Первомайской),
- на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина.
Точки раздачи будут работать до 17.00. Акция проводится по инициативе главы администрации Тулы Евгения Авилова, вода раздается в дни, когда температура воздуха достигает отметки в 30 градусов и выше.
Другие статьи по темам
Место