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На улицах Тулы раздают питьевую воду

На улицах Тулы раздают питьевую воду

Акция проводится в дни, когда температура воздуха превышает +30 градусов.

В субботу в областном центре проводится традиционная раздача питьевой воды. Утолить жажду можно по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 98,
  • Красноармейский пр-т, 2,
  • ул. Советская, 47,
  • на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе,
  • у входа в тульский кремль,
  • у входа в ЦПКиО (со стороны ул. Первомайской),
  • на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина.

Точки раздачи будут работать до 17.00. Акция проводится по инициативе главы администрации Тулы Евгения Авилова, вода раздается в дни, когда температура воздуха достигает отметки в 30 градусов и выше.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:03 0
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