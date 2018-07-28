На улицах Тулы раздают питьевую воду

Акция проводится в дни, когда температура воздуха превышает +30 градусов.

В субботу в областном центре проводится традиционная раздача питьевой воды. Утолить жажду можно по следующим адресам:

пр-т Ленина, 98,

Красноармейский пр-т, 2,

ул. Советская, 47,

на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе,

у входа в тульский кремль,

у входа в ЦПКиО (со стороны ул. Первомайской),

на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина.

Точки раздачи будут работать до 17.00. Акция проводится по инициативе главы администрации Тулы Евгения Авилова, вода раздается в дни, когда температура воздуха достигает отметки в 30 градусов и выше.