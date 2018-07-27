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Варварское благоустройство в Туле: выживут ли деревья после такого?
Фото Ильи Свелова.

Варварское благоустройство в Туле: выживут ли деревья после такого?

Активисты в соцсетях бьют тревогу.

В группе «За экологию Тульской области» в соцсети «ВКонтакте» активисты разместили пост о ремонте дороги на улице Вильямса в Туле. Рабочие, видимо, при установке бордюрного камня срезали половину корней многолетних деревьев. Выживут ли березы после этого?

«Тема «варварского благоустройства» продолжается в Туле и в этом году, – пишут экологи. – В нашу группу обратился подписчик Илья Свелов с просьбой о помощи. На улице Вильямса в Туле ведутся работы по укладке бордюра, при этом техника работает без оглядки на растущие деревья, всё происходит по знакомой схеме прошлого года на Красноармейском проспекте: техника оголяет корни деревьев, подрядчик и администрация не видят в этом ничего страшного.

Напомним, что в прошлом году силами СМИ получилось остановить работы и вернуть грунт и газон на место, большинство деревьев тоже удалось спасти.

Сегодня жители уже другого района (Пролетарского) обеспокоены, выживут ли деревья после очередной волны «благоустройства».

На вопрос обеспокоенного туляка в администрации города ответили, что «все идёт по плану» (скан ниже). Кто утвердил этот план? Кто проверяет ход работ?
Мы просим СМИ и общественность подключиться, а администрацию Тулы – дать развернутый ответ о ходе и качестве «запланированных работ» обратившемуся туляку».

Ниже фото и ответ администрации, которые прислал Илья Свелов:

Сюжет: Варварское благоустройство
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:46 +3
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