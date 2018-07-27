Громкое дело: как в Заокском районе Тульской области проворачивали махинации с землей

Фото 1obl.ru, по материалам пресс-службы прокуратуры Тульской области и СК РФ по Тульской области.

26 июля 2018 года Заокский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном отчуждении земельных участков на сумму свыше 21 млн рублей.

Собранные следственными органами СК РФ по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора шести соучастникам многоэпизодного мошенничества с земельными участками.

Среди подсудимых — бывший старший специалист Заокского отдела управления Росреестра по Тульской области, 40-летняя Алла Алимова. Также с ней на скамье подсудимых пятеро ее знакомых.

В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они признаны виновными по ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах, лицом с использованием своего служебного положения).

На следствии и в суде было установлено, что с февраля 2011 года по октябрь 2014 года злоумышленники незаконно приобрели права на 14 земельных участков, площадью от 0,2 до 0,8 га, распоряжение которыми осуществлялось администрацией муниципального образования Заокский район Тульской области.

Все указанные действия были совершены с помощью Алимовой, которая работала в Заокском отделе управления Росреестра по Тульской области. Она вносила ложные сведения в хранившиеся в архиве отдела правоустанавливающие документы на земельные участки. На их основании регистрировалось право собственности на землю на подставных лиц.