Громкое дело: как в Заокском районе Тульской области проворачивали махинации с землей
Риэлторы, нотариус, кадастровый инженер – обвиняемых взяли под стражу в зале суда.
26 июля 2018 года Заокский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном отчуждении земельных участков на сумму свыше 21 млн рублей.
Собранные следственными органами СК РФ по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора шести соучастникам многоэпизодного мошенничества с земельными участками.
После этого сообщники получали возможность распоряжаться участками по своему усмотрению.
В результате указанных действий администрации Заокского района причинен материальный ущерб в сумме свыше 21 млн рублей.
Суд приговорил Аллу Алимову за мошенничество и служебный подлог (всего 22 эпизода) к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кадастровому инженеру Светлане Раинской по обвинению в мошенничестве назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Риэлтору Константину Тимошенко по обвинению в мошенничестве назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.
Риэлтору Константину Ермакову за мошенничество суд назначил 3,5 года лишения свободы.
Владельцу юридической фирмы, занимавшейся юридическим сопровождением сделок по купле-продаже земельных участков, Эльмире Сабировой суд дал 2 года и 1 месяц лишения свободы.
Супруге нотариуса Заокского района Тульской области Элине Большаковой за мошенничество назначено наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы.
Всем осуждённым также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, в сфере функций государственного земельного надзора, а также деятельностью в сфере оказания посреднических услуг по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними на срок от 2,5 до 3 лет.
Осужденные взяты под стражу в зале суда.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Следователем предприняты меры к аресту имущества обвиняемых с целью обеспечения гражданского иска, заявленного