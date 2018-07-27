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Громкое дело: как в Заокском районе Тульской области проворачивали махинации с землей
Фото 1obl.ru, по материалам пресс-службы прокуратуры Тульской области и СК РФ по Тульской области.

Громкое дело: как в Заокском районе Тульской области проворачивали махинации с землей

Риэлторы, нотариус, кадастровый инженер – обвиняемых взяли под стражу в зале суда.

26 июля 2018 года Заокский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном отчуждении земельных участков на сумму свыше 21 млн рублей.

Собранные следственными органами СК РФ по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора шести соучастникам многоэпизодного мошенничества с земельными участками.

Среди подсудимых — бывший старший специалист Заокского отдела управления Росреестра по Тульской области, 40-летняя Алла Алимова. Также с ней на скамье подсудимых пятеро ее знакомых.
 
В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они признаны виновными по ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах, лицом с использованием своего служебного положения).
 
На следствии и в суде было установлено, что с февраля 2011 года по октябрь 2014 года злоумышленники незаконно приобрели права на 14 земельных участков, площадью от 0,2 до 0,8 га, распоряжение которыми осуществлялось администрацией муниципального образования Заокский район Тульской области.
 
Все указанные действия были совершены с помощью Алимовой, которая работала в Заокском отделе управления Росреестра по Тульской области. Она вносила ложные сведения в хранившиеся в архиве отдела правоустанавливающие документы на земельные участки. На их основании регистрировалось право собственности на землю на подставных лиц.
 

После этого сообщники получали возможность распоряжаться участками по своему усмотрению.

В результате указанных действий администрации Заокского района причинен материальный ущерб в сумме свыше 21 млн рублей.

Суд приговорил Аллу Алимову за мошенничество и служебный подлог (всего 22 эпизода) к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кадастровому инженеру Светлане Раинской по обвинению в мошенничестве назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Риэлтору Константину Тимошенко по обвинению в мошенничестве назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Риэлтору Константину Ермакову за мошенничество суд назначил 3,5 года лишения свободы.

Владельцу юридической фирмы, занимавшейся юридическим сопровождением сделок по купле-продаже земельных участков, Эльмире Сабировой суд дал 2 года и 1 месяц лишения свободы.

Супруге нотариуса Заокского района Тульской области Элине Большаковой за мошенничество назначено наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Всем осуждённым также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, в сфере функций государственного земельного надзора, а также деятельностью в сфере оказания посреднических услуг по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними на срок от 2,5 до 3 лет.

Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Следователем предприняты меры к аресту имущества обвиняемых с целью обеспечения гражданского иска, заявленного администрацией МО Заокский район.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:11 +1
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