В центре Тулы установили огромный бассейн

Фото Алексея Пирязева.

Уже завтра здесь пройдет выступления «летающих людей».

На главной площади Тулы установили огромный бассейн. Он вмещает до 600 кубометров воды.

Уже завтра, 28 июля, здесь отметят День Нептуна. На площадке выступит шоу-группа сборной России на флайбордах.

Флайбордисты или «летающие люди» выполнят акробатические трюки на высоте более 10 метров. Гости мероприятия увидят заднее сальто с пиротехникой, синхронные трюки, ныряющих «дельфинов».

Выступления пройдут три раза:

в 12.00, 16.30 — дневное трюковое шоу;

в 21.30 — вечернее пиротехническое шоу.

Также туляки увидят гоночную технику и смогут потренироваться на авиатренажерах и автомобильных симуляторах.

А вечером гостей праздника ждет зажигательный концерт тульских исполнителей и кавер-групп.

Подробная программа праздника здесь.