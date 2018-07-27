Тулячка попала в египетский плен: «Решение прокуратуры Египта оставить ребенка с гражданкой РФ беспрецедентно»
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с вызволением жительницы Тульской области и ее ребенка из Египта.
История эта произошла весной 2018 года. Myslo подробно писал об этом еще в июне. Полную историю можно прочитать здесь.
Даша прилетела на месяц, на 14 мая у нее были билеты на самолет обратно в Россию, но улететь не смогла. Через неделю после прибытия тулячки в Каир отец ребенка заявил, что мальчик должен в обязательном порядке получить египетское гражданство и жить с ним.
Женщина отказывалась, уговоры не помогали и тогда, чтобы «убедить» непокорную гражданин Египта начал ее бить, забрал ребенка, документы и телефоны, закрыл в комнате.
Ее спасло чудо — в сумке оказался еще один телефон, который мучитель не заметил. Она связалась с подругами, те обратились в полицию и уполномоченному по правам ребенка в Тульской области Наталье Зыковой. Стражи порядка направили девушек в региональное отделение интерпола, Зыкова обратилась к Анне Кузнецовой — уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка с просьбой посодействовать в возвращении из Арабской Республики Египет в Россию матери и ее малолетнего ребенка, которые являются гражданами РФ.
Это дало основания для ареста злоумышленника и освобождения тулячки с ребенком.
Решение прокуратуры Египта оставить ребенка с матерью-иностранкой носит беспрецедентный характер, поскольку, как правило, несовершеннолетние дети передаются на воспитание отцам-гражданам Египта, — прокомментировала Анна Кузнецова.