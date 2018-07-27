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Тулячка попала в египетский плен: «Решение прокуратуры Египта оставить ребенка с гражданкой РФ беспрецедентно»

Тулячка попала в египетский плен: «Решение прокуратуры Египта оставить ребенка с гражданкой РФ беспрецедентно»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с вызволением жительницы Тульской области и ее ребенка из Египта.

История эта произошла весной 2018 года. Myslo подробно писал об этом еще в июне. Полную историю можно прочитать здесь.

Напомним, Даша Эль-Нат вместе с сыном (имена изменены) в начале апреля прилетела в Египет, где живет отец ребенка. Женщина на протяжении последних четырех лет регулярно летала в эту страну, казалось, что хорошо знала и отца сына, и его семью. Поэтому даже предположит не могла, что в этот раз все пойдет не так.
 

Даша прилетела на месяц, на 14 мая у нее были билеты на самолет обратно в Россию, но улететь не смогла. Через неделю после прибытия тулячки в Каир отец ребенка заявил, что мальчик должен в обязательном порядке получить египетское гражданство и жить с ним.

Женщина отказывалась, уговоры не помогали и тогда, чтобы «убедить» непокорную гражданин Египта начал ее бить, забрал ребенка, документы и телефоны, закрыл в комнате.

Ее спасло чудо — в сумке оказался еще один телефон, который мучитель не заметил. Она связалась с подругами, те обратились в полицию и уполномоченному по правам ребенка в Тульской области Наталье Зыковой. Стражи порядка направили девушек в региональное отделение интерпола, Зыкова обратилась к Анне Кузнецовой — уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка с просьбой посодействовать в возвращении из Арабской Республики Египет в Россию матери и ее малолетнего ребенка, которые являются гражданами РФ.

Сотрудниками Интерпола УМВД России по Тульской области, получив информацию, связались с Интерполом МВД России. Те в свою очередь срочно передали сведения в правоохранительные органы Египта.
 
Благодаря этому египетские полицейские быстро получили информацию, которую Даша присылала своим подругам: фото местности из окна дома (точный адрес своего местонахождения в пригороде Гизы она не знала), информацию об отце ребенка и его семье, номера их телефонов. Также сообщила, что мужчина в отношении неё настроен агрессивно, постоянно бьет и имеет оружие.
 
В результате проведенного правоохранительными органами Египта расследования информация о наличии угрозы жизни и здоровью Дарьи полностью подтвердилась.
 
Это дало основания для ареста злоумышленника и освобождения тулячки с ребенком.
 
Анна Кузнецова со своей стороны направила обращение директору Консульского департамента МИД РФ Евгению Иванову с просьбой о содействии в возвращении граждан России на родину. Посольство РФ в Каире после получения информации о совершаемых в отношении Дарьи отцом ее сына, гражданином Египта, противоправных действиях, обратилось в местные правоохранительные органы с просьбой прояснить ситуацию и при необходимости оградить российскую гражданку от насилия.
 
22 мая египетская прокуратура приняла решение оставить ребенка с матерью. С учетом этого, а также принимая во внимание, что отец ребенка начал процедуру оформления мальчику египетского гражданства, 23 мая сотрудники росзагранучреждения по просьбе Дарьи доставили ее вместе с сыном в аэропорт Каира, откуда они смогли вылететь в Российскую Федерацию.

Решение прокуратуры Египта оставить ребенка с матерью-иностранкой носит беспрецедентный характер, поскольку, как правило, несовершеннолетние дети передаются на воспитание отцам-гражданам Египта, — прокомментировала Анна Кузнецова.

 
 
 
 
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:08 +2
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