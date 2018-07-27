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Тульский детский омбудсмен Наталия Зыкова посетит Новомосковск

Тульский детский омбудсмен Наталия Зыкова посетит Новомосковск

В рамках визита пройдёт личный приём граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

В понедельник, 30 июля, уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова посетит Новомосковск. Детский омбудсмен совместно с представителями Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ» проведёт мониторинг потенциально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних объектов.

Мероприятие состоится в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства». Задача акции – предупреждение и профилактика чрезвычайных происшествий с участием детей.

Кроме того, в 14.00 в здании городской администрации по адресу: г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32, состоится личный прием граждан по вопросами защиты прав несовершеннолетних. К участию в приёме приглашаются все желающие.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:33 0
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Наталия Зыкова
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