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Погода в Туле 28 июля: жара, небольшой дождь и порывистый ветер
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 28 июля: жара, небольшой дождь и порывистый ветер

Синоптики прогнозируют переменную облачность и давление ниже нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 1 мм). Ветер восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +17 до +22 градусов, днём ожидается жара – до +32. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +2
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