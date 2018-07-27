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«Так сильно не воняло никогда!»: туляки жалуются на неприятные запахи от кирпичного завода

«Так сильно не воняло никогда!»: туляки жалуются на неприятные запахи от кирпичного завода

О строительстве очистных сооружений шла речь ещё год назад, но предприятие до сих пор продолжает загрязнять окружающую среду.

На форуме правительства Тульской области жители Центрального района жалуются на невыносимый запах кислоты, исходящий от кирпичного завода:

Очередной вечер, словно в газовой камере, ТКЗ продолжает свои «грязные» дела.  Мне кажется, так сильно еще не воняло никогда!

Стойкий химический запах уже несколько дней ощущается на улицах Мезенцева, Н. Руднева и доходит до проспекта Ленина.

Напомним, проблема загрязнения кирпичным заводом атмосферы уже не раз поднималась в областном правительстве. В марте 2017 года  стало известно, что предприятие планирует провести реконструкцию системы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов тогда уточнил: все работы планируется завершить до 1 июля 2017 года. Однако неприятные запахи беспокоят туляков до сих пор.

После очередных жалоб сотрудники регионального министерства экологии предложили тулякам провести совместные контрольные мероприятия, чтобы установить источник неприятного запаха и принять меры.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 +6
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