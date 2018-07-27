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Администрация Тулы: опасный люк на улице Демонстрации заменят до конца дня
Фото из архива MySlo

Администрация Тулы: опасный люк на улице Демонстрации заменят до конца дня

Сейчас на опасном участке установлены предупреждающие знаки и ограждения.

Городская администрация прокомментировала ситуацию с открытым люком на проезжей части улицы Демонстрации. Заменить люк планируется уже до конца дня:

«На данном участке установлены предупреждающие знаки и ограждения, в ближайшее время будут проведены работы по замене люка. Работы будут проводиться сегодня».

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +1
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Тулаулица Демонстрации

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