Администрация Тулы: опасный люк на улице Демонстрации заменят до конца дня

Фото из архива MySlo

Сейчас на опасном участке установлены предупреждающие знаки и ограждения.

Городская администрация прокомментировала ситуацию с открытым люком на проезжей части улицы Демонстрации. Заменить люк планируется уже до конца дня:

«На данном участке установлены предупреждающие знаки и ограждения, в ближайшее время будут проведены работы по замене люка. Работы будут проводиться сегодня».