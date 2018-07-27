В Туле появится единый региональный мусорный оператор

Фото amic.ru, пресс-службы администрации Тулы.

26 июля в здании регионального бизнес-инкубатора жителям Пролетарского округа Тулы представили новую компанию по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — московское ООО «Хартия». Столичная компания будет обслуживать Тулу, Щекинский и Киреевский районы по результатам конкурса, проведенного региональным министерством природных ресурсов и экологии.

По действующему законодательству, компания не может самостоятельно обслуживать более 50% территории. На обслуживание оставшейся части ООО «Хартия» проведет конкурсный отбор из числа региональных операторов. У компаний – участниц конкурса должна быть качественная мусоровывозящая техника, подключенная к спутниковой навигационной системе, квалифицированный обслуживающий персонал.

На первой подобной встрече, организованной по поручению главы администрации города Евгения Авилова главным управлением по Пролетарскому округу, свои вопросы оператору смогли задать старшие по домам, представители управляющих компаний и жители округа.

Большая часть вопросов касалась изменения тарифов на вывоз мусора. Директор тульского филиала ООО «Хартия» Леонид Березин сообщил, что компания предъявляет высокие требования к сотрудникам и оборудованию, качество предоставляемых услуг по вывозу твердых и габаритных отходов для туляков возрастет, соответственно, произойдут и изменения тарифов. Точная сумма будет известна после согласования с региональным комитетом по тарифам. Стоимость обслуживания будет включать не только транспортировку и захоронение, но и обращение с отходами: платеж за негативное воздействие на окружающую среду и много других параметров. Рассчитываться цена будет от количества зарегистрированных жителей, а не с 1 кв. м.

Заключаться договоры будут напрямую с жителями домов.

Все вопросы и замечания жителей будут передаваться региональному оператору без участия управляющих компаний. Для этого ООО «Хартия» организует специальную открытую линию. Служба контроля за исполнением работ компании будет внимательно следить за каждым участком. Самого регионального оператора будет контролировать министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. С замечаниями и жалобами на действия регионального оператора жители города смогут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу.

По соглашению, заключенному с правительством Тульской области, региональный оператор обязан обеспечить обслуживаемую территорию емкостями для сбора твердых коммунальных отходов. Уже установленные контейнеры, которые находятся в надлежащем состоянии, ООО «Хартия» готова арендовать или выкупить.

Как пояснил Леонид Березин, к ТКО относится и крупногабаритный мусор (КГМ).

– Некоторые жители оставляют такие отходы возле подъезда. Это в корне неверно. По нормам СанПиНа, складирование КГМ возможно либо в специальных контейнерах, либо на отведенных для этого забетонированных площадках, — пояснил Леонид Березин.

Отдельное внимание у жителей Пролетарского округа вызывает вывоз садового и строительного мусора в частном секторе — это более 9 тысяч домов. Поскольку такие отходы относятся к другому классу опасности и не считаются ТКО, их вывоз будет осуществляться отдельно. По инициативе начальника главного управления по Пролетарскому округу Сергея Шестакова в ГУ будет проводиться сбор предложений и вопросов, которые будут направлены оператору с целью формирования раздаточного материала.

Региональный оператор подготовит график вывоза отходов до 1 сентября. ООО «Хартия» также необходимо провести инвентаризацию контейнерных площадок, предоставить данные по сбору и транспортировке ТКО.