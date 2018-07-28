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Вечеринка стиляг в тульском кремле: большой фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева

Вечеринка стиляг в тульском кремле: большой фоторепортаж

Ретро-автомобили, буги-вуги, яркие костюмы и джаз – такого в тульском «Газоне» ещё не было!

Накануне на территории молодежного пространства «Газон» в тульском кремле состоялась вечеринка стиляг.

По территории гуляли парни в ярких галстуках-«селёдках» и девушки, одетые в стиле Мэрилин Монро, вдоль кремлевских стен были припаркованы ретро-автомобили, а со сцены звучал старый добрый джаз.

Смотрите, как это было, ищите себя и своих друзей в большом репортаже от нашего фотокорреспондента Алексея Пирязева.

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Стиляги в тульском кремле, Фото: 4
Стиляги в тульском кремле, Фото: 5
Стиляги в тульском кремле, Фото: 6
Стиляги в тульском кремле, Фото: 7
Стиляги в тульском кремле, Фото: 8
Стиляги в тульском кремле, Фото: 9
Стиляги в тульском кремле, Фото: 10
Стиляги в тульском кремле, Фото: 11
Стиляги в тульском кремле, Фото: 12
Стиляги в тульском кремле, Фото: 13
Стиляги в тульском кремле, Фото: 14
Стиляги в тульском кремле, Фото: 15
Стиляги в тульском кремле, Фото: 16
Стиляги в тульском кремле, Фото: 17
Стиляги в тульском кремле, Фото: 18
Стиляги в тульском кремле, Фото: 19
Стиляги в тульском кремле, Фото: 20
Стиляги в тульском кремле, Фото: 21
Стиляги в тульском кремле, Фото: 22
Стиляги в тульском кремле, Фото: 23
Стиляги в тульском кремле, Фото: 24
Стиляги в тульском кремле, Фото: 25
Стиляги в тульском кремле, Фото: 26
Стиляги в тульском кремле, Фото: 27
Стиляги в тульском кремле, Фото: 28
Стиляги в тульском кремле, Фото: 29
Стиляги в тульском кремле, Фото: 30
Стиляги в тульском кремле, Фото: 31
Стиляги в тульском кремле, Фото: 32
Стиляги в тульском кремле, Фото: 33
Стиляги в тульском кремле, Фото: 34
Стиляги в тульском кремле, Фото: 35
Стиляги в тульском кремле, Фото: 36
Стиляги в тульском кремле, Фото: 37
Стиляги в тульском кремле, Фото: 38
Стиляги в тульском кремле, Фото: 39
Стиляги в тульском кремле, Фото: 40
Стиляги в тульском кремле, Фото: 41
Стиляги в тульском кремле, Фото: 42
Стиляги в тульском кремле, Фото: 43
Стиляги в тульском кремле, Фото: 44
Стиляги в тульском кремле, Фото: 45
Стиляги в тульском кремле, Фото: 46
Стиляги в тульском кремле, Фото: 47
Стиляги в тульском кремле, Фото: 48
Стиляги в тульском кремле, Фото: 49
Стиляги в тульском кремле, Фото: 50
Стиляги в тульском кремле, Фото: 51
Стиляги в тульском кремле, Фото: 52
Стиляги в тульском кремле, Фото: 53
Стиляги в тульском кремле, Фото: 54
Стиляги в тульском кремле, Фото: 55
Стиляги в тульском кремле, Фото: 56
Стиляги в тульском кремле, Фото: 57
Стиляги в тульском кремле, Фото: 58
Стиляги в тульском кремле, Фото: 59
Стиляги в тульском кремле, Фото: 60
Стиляги в тульском кремле, Фото: 61
Стиляги в тульском кремле, Фото: 62
Стиляги в тульском кремле, Фото: 63
Стиляги в тульском кремле, Фото: 64
Стиляги в тульском кремле, Фото: 65
Стиляги в тульском кремле, Фото: 66
Стиляги в тульском кремле, Фото: 67
Стиляги в тульском кремле, Фото: 68
Стиляги в тульском кремле, Фото: 69
Стиляги в тульском кремле, Фото: 70
Стиляги в тульском кремле, Фото: 71
Стиляги в тульском кремле, Фото: 72
Стиляги в тульском кремле, Фото: 73
Стиляги в тульском кремле, Фото: 74
Стиляги в тульском кремле, Фото: 75
Стиляги в тульском кремле, Фото: 76
Стиляги в тульском кремле, Фото: 77
Стиляги в тульском кремле, Фото: 78
Стиляги в тульском кремле, Фото: 79
Стиляги в тульском кремле, Фото: 80
Стиляги в тульском кремле, Фото: 81
Стиляги в тульском кремле, Фото: 82
Стиляги в тульском кремле, Фото: 83
Стиляги в тульском кремле, Фото: 84
Стиляги в тульском кремле, Фото: 85
Стиляги в тульском кремле, Фото: 86
Стиляги в тульском кремле, Фото: 87
Стиляги в тульском кремле, Фото: 88
Стиляги в тульском кремле, Фото: 89
Стиляги в тульском кремле, Фото: 90
Стиляги в тульском кремле, Фото: 91
Стиляги в тульском кремле, Фото: 92
Стиляги в тульском кремле, Фото: 93
Стиляги в тульском кремле, Фото: 94
Стиляги в тульском кремле, Фото: 95
Стиляги в тульском кремле, Фото: 96
Стиляги в тульском кремле, Фото: 97
Стиляги в тульском кремле, Фото: 98
Стиляги в тульском кремле, Фото: 99
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:30 +3
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