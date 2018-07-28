Вечеринка стиляг в тульском кремле: большой фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева

Ретро-автомобили, буги-вуги, яркие костюмы и джаз – такого в тульском «Газоне» ещё не было!

Накануне на территории молодежного пространства «Газон» в тульском кремле состоялась вечеринка стиляг.

По территории гуляли парни в ярких галстуках-«селёдках» и девушки, одетые в стиле Мэрилин Монро, вдоль кремлевских стен были припаркованы ретро-автомобили, а со сцены звучал старый добрый джаз.

Смотрите, как это было, ищите себя и своих друзей в большом репортаже от нашего фотокорреспондента Алексея Пирязева.