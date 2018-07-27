На тульском «Газоне» зажигают стиляги: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева

На территории молодежного пространства «Газон» проходит вечеринка стиляг. Для туляков уже выступили артисты «Музыкального театра Gorizont Entertainment» Яна Насонова и Дмитрий Парахин и саксофонист Дмитрий Жевлаков, а танцоры из «Ё.П.Р.С.Т» показали всем желающим мастер-класс по буги-вуги.

Для всех участников проходят крутые конкурсы на самый лучший костюм, стиляжные танцы, лотереи, розыгрыши и крутые фотозоны, а в 21.00 состоится оригинальная экскурсия для ценителей истории «Тульские стиляги XIX века».

Мы публикуем небольшой фоторепортаж от нашего фотографа Алексея Пирязева и напоминаем, что в кинотеатре под открытым небом скоро начнётся показ фильма «Стиляги». Вход свободный, успейте занять лучшие места!