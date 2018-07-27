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На тульском «Газоне» зажигают стиляги: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева

На тульском «Газоне» зажигают стиляги: фоторепортаж

Тематическая вечеринка проходит на территории городского кремля.

На территории молодежного пространства «Газон» проходит вечеринка стиляг. Для туляков уже выступили артисты «Музыкального театра Gorizont Entertainment» Яна Насонова и Дмитрий Парахин и саксофонист Дмитрий Жевлаков, а танцоры из «Ё.П.Р.С.Т» показали всем желающим мастер-класс по буги-вуги.

Для всех участников проходят крутые конкурсы на самый лучший костюм, стиляжные танцы, лотереи, розыгрыши и крутые фотозоны, а в 21.00 состоится оригинальная экскурсия для ценителей истории «Тульские стиляги XIX века».

Мы публикуем небольшой фоторепортаж от нашего фотографа Алексея Пирязева и напоминаем, что в кинотеатре под открытым небом скоро начнётся показ фильма «Стиляги». Вход свободный, успейте занять лучшие места!

 

 

Галерея
Стиляги на "Газоне" в тульском кремле, Фото: 1
Стиляги на "Газоне" в тульском кремле, Фото: 2
Стиляги на "Газоне" в тульском кремле, Фото: 3
Стиляги на "Газоне" в тульском кремле, Фото: 4
Стиляги на "Газоне" в тульском кремле, Фото: 5
Стиляги на "Газоне" в тульском кремле, Фото: 6
Стиляги на "Газоне" в тульском кремле, Фото: 7
Стиляги на "Газоне" в тульском кремле, Фото: 8
Стиляги на "Газоне" в тульском кремле, Фото: 9
Стиляги на "Газоне" в тульском кремле, Фото: 10
Стиляги на "Газоне" в тульском кремле, Фото: 11
Стиляги на "Газоне" в тульском кремле, Фото: 12
Стиляги на "Газоне" в тульском кремле, Фото: 13
Стиляги на "Газоне" в тульском кремле, Фото: 14
Стиляги на "Газоне" в тульском кремле, Фото: 15
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:09 +1
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