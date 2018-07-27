Массовая гибель рыбы в Ясногорском пруду: Власти закрыли пляж для купания

Также в пруду нельзя ловить рыбу. Сейчас компетентные органы выясняют причину происшествия.

Ранее Myslo писал об экологическом происшествии, которое произошло в Ясногорском районе. В пруду поселка Бураково массово гибнет рыба. На воде виднеется зеленый налет.

Заместитель главы администрации МО Ясногорский район Ольга Зименкова рассказала корреспонденту Myslo, как сейчас развиваются события.

– 25 июля нам стало известно, что произошла массовая гибель рыбы. Мы незамедлительно выехали туда, сообщение подтвердилось. Мы направили обращение во все компетентные органы: правоохранительные, природоохранную прокуратуру, минприроды, Росприроднадзор, Ростехнадзор, Рыбнадзор. Службы тоже оперативно приехали. Все взяли пробы воды и рыб. На данный момент образцы находятся в лаборатории. Результаты будут известны только через шесть дней.

Во избежание тяжелых последствий мы закрыли пляж, запретили купание в этом пруду и ловлю рыбы. Нами организован рейд — дежурство народной дружины, возможно, и сотрудников полиции. Проводится разъяснительная работа с местным населением.

Myslo следит за развитием событий.